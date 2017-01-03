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Terör Propagandasına Gözaltı

Terör Propagandasına Gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına alındı.

Terör Propagandasına Gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman merkez, Gerger ve Kahta ilçelerinde toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezde M.Y., Gerger ilçesinde Y.T., Kahta ilçesinde A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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