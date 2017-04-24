Terör Örgütü Tkp/ml Konferans Üyesi 4 Kişi Tutuklandı

Tunceli merkezli olarak 4 ilde terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce TKP/ML Konferans terör örgütüne yönelik Tunceli merkezli Gaziantep, Elazığ ve Antalya illerinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi. - TUNCELİ