Terk Edilen Genç Kız Göle Atlayarak İntihar Etti

Adana'da erkek arkadaşı tarafından terk edildikten sonra gece köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan genç kızın sabah cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, olay, gece 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi, Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Ö.'yü (27), erkek arkadaşı Samet G. terk etti. Bunun üzerine bunalıma giren genç kız, gece bir taksi ile Çatalan Köprüsü'ne geldi. Genç kız taksiden inip bir süre köprüde bekledikten sonra kendini Seyhan Baraj Gölü'ne bıraktı.



Taksici hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisi de geldi. Gölde arama yapıldı ancak genç kız bulunamadı. Bu sırada olay yerine genç kızı terk eden eski sevgilisi Samet G. de geldi. Samet G. olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.



Ekipler gece genç kızı bulamayınca aramaya sabahın erken saatlerinden itibaren tekrar başladı. Su altı polisi yaptığı bir saatlik aramadan sonra genç kızın cesedini buldu.



Gölden çıkartılan ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA