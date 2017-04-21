Teog Öncesi Öğrencilere Moral Yemeği

Azdavay'da TEOG sınavı öncesinde 75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için moral yemeği düzenlendi.



Okul aile birliğince ilçedeki bir kafede düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şimşek, okul müdürü Suat Bayar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Milli Eğitim Müdürü Şimşek, programı düzenleyen okul aile birliği yöneticilerine teşekkür etti.