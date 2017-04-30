Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın çiftlerde şampiyonu, Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisi oldu.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun çiftler finalinde, Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ikilisi, Jakupovic-Kichenok çiftiyle karşı karşıya geldi.



Müsabakayı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Jakupovic-Kichenok ikilisi, çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.



Jakupovic-Kichenok çiftine, maçın ardından düzenlenen törende kupayı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.



Mertens, iki finali de kaybetti



Belçikalı sporcu Elise Mertens, turnuvanın son gününde çıktığı iki final maçını da kaybetti.



Turnuvanın tekler finalinde Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya 2-0 kaybeden Mertens, ABD'li partneri Nicole Melichar ile çıktığı çiftler finalinde ise Jakupovic-Kichenok ikilisine 2-0'lık sonuçla yenildi.