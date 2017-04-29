Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ekibini 2-0 mağlup eden Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisi, finale yükseldi.



Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvanın çiftler yarı finalinde Dalila Jakupovic-Nadiia Kichenok ekibi, Nao Hibino-Danka Kovinic ikilisiyle karşılaştı.



Maça iyi başlayan Jakupovic-Kichenok ikilisi, ilk seti 6-4 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci setini de 6-4 kazanan Dalila Jakupovic-Nadiia Kichenok ekibi, çiftler finalinde Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ikilisinin rakibi oldu.