Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İtalyan sporcu Sara Errani, ikinci tura yükseldi.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İtalyan sporcu Sara Errani, ikinci tura yükseldi.
Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Errani, adını ikinci tura yazdırdı.
Turnuvaya yarın ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
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