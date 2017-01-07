Teknosa, Ces'te Teknolojinin Devleri ile Buluştu

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, pek çok markanın 2017'de yepyeni ürünleri piyasaya süreceğini, hayatın farklı alanlarında yeni ürünler görmeye devam edileceğini bildirdi.



TeknoSA'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Las Vegas Nevada'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te dünya markalarının temsilcileri ile bir araya geldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, 2017 yılında teknoloji gündeminin çok yoğun olacağını kaydetti.



Pek çok markanın 2017'de yepyeni ürünleri piyasaya süreceğini belirten Gürcan, hayatın farklı alanlarında yeni ürünler görmeye devam edileceğini dile getirdi.



Gürcan, TeknoSA olarak kendilerinin de hem teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin yaratacağı hareketlilik, hem de yenilikçi hizmetleri ve uygulamalarıyla değer yaratmaya devam edeceklerine işaret ederek, "Pek çok markanın yepyeni ürünlerini yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacağız. 2017'de teknolojide tek adres yine TeknoSA olacak." ifadelerini kullandı.