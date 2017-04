Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mandalı, mesajında, çocukların bir ülkenin gelecekteki temsilcileri olduğunu belirtti.



Çocuklara her zaman sevgi ve hoşgörüyleyaklaşılması gerektiğini ifade eden Mandalı, mesajında şunları kaydetti:



"Ülkemizin teminatı sevgili çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak, onları geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Yarınları teslim edeceğimiz çocuklarımıza ilgi, anlayış ve sevgi göstererek her zaman hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bunun için çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, ülkeleri için bir teminattır.Biz de aydınlık geleceğimiz çocuklarımız için göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde her alanda yatırımlar yaptık ve projelerimize proje ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. "



"8. Uluslararası Çocuk Festivali"



Çorlu ilçesinde "8. Uluslararası Çocuk Festivali" başladı.



Belediyeden yapılan açıklamada, festivale Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya'dan misafir öğrencilerin katıldığı bildirildi.



Açılamada, festival kapsamında çocukların Önerler, Seymen ve Türkgücü mahallerinde halk dansları gösterileri sunduklarını ifade edildi.



Festival, yarın sona erecek.