Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Süleymanpaşa Belediyesi'nin, "kedi evi" projesi kapsamında yeni kedi evleri belirlenen alanlara monte edilmeye devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmada mevcut kedi evlerinin yanı sıra 3 yeni kedi evi daha yeni yerlerine yerleştirildi.



Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kedi evlerinin yanı sıra beslenme odaklarının da yeni yerlerinde montajları yapılırken su kaplarının kırık olanları yenileri ile değiştirildi.



İlçe Belediyesi tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için su kabı, beslenme odakları ve kedi evleri kentin dört bir yanına yerleştirilirken çalışmaların diğer Mahalleler ile devam edecek.



-Öğrencilerden NKÜ'ye ziyaret



İstanbul Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gelen 78 kişilik öğrenci grubu, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencileri basın halkla ilişkiler birimi personeli eşliğinde kampüs içerisindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, bilgi aldı.



Öğrenciler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat, Makine ve Bilgisayar bölümlerine ait atölyeleri gezme fırsatı buldu.



Daha sonra Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Spor Kompleksi gezdirilerek, gerçekleştirilen aktiviteler, olanaklar, öğrenci toplulukları ile ücretsiz kurslar hakkında bilgi verildi.



Üniversiteyi ve kampüs hayatını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler kendilerine gösterilen ilgiden dolayı üniversite yetkililerine teşekkür etti.



-NKÜ'de kültür sanat



Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından kültürel etkinlikler kapsamında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçılarından oluşan Trakya Ensemble Topluluğu dinleyicilerle buluştu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konsere Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve müzikseverler katıldı.



Şef Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki toplulukta keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas sanatçıları yer aldı.



Konserde Domenico Cimaroso Obua ve Yaylı Sazlar için Konçerto adlı eseri Solist Zerrin Tan obua ile seslendirdi.



Konserde ayrıca, şef Zafer ise keman ile Yalçın Turan'ın İstanbul Türküsü eserini seslendirdi.



İstanbul Türküsü'ne seyirciler alkışlarıyla eşlik etti.



Konser, diğer sanatçıların seslendirdiği eserlerin ardından sona erdi.