Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2016 İktisadi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Atık Isıdan Elde Edilen 40 ve 60 Derece Isı Geri Kazanım Sistemi" Projesi'nin açılışı Çorlu'da yapıldı.



Trakya Kalkınma Ajansı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorlu Misinli'de faaliyet gösteren Canlar Tekstil Ltd. Şti. tarafından hazırlanan projenin açılışına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, firma sahipleri ve davetliler katıldı.



Açılışta açıklama yapan Genel Sekreter Şahin, Çorlu ve çevresinde yoğunlaşan tekstil sektörünün bölgenin can damarı olduğunu söyledi.



Şahin, tekstilin Trakya'da istihdam ve ihracat açısından oldukça önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Ekonomiye katkıları olduğu kadar tekstilin çevreye verdiği zararlar da var. Bugün açılışını yaptığımız bu proje ile hem ihracatın arttırılmasına hem de çevre temizliğine katkıda bulunuyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen firma yetkililerini ve çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Oluşturulan enerji geri kazanım tesisinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."



Uygulama süresi ile birlikte 6 ay olan proje kapsamında atık ısı geri kazanım sistemi oluşturuldu.



Süleymanpaşa Belediyesi ilk yardım eğitimleri



Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İlk Yardım Eğitimleri 6. dönem kursları kursiyerlerin katılım belgelerini alması ile sona erdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen eğitimlerin son dersinde öğrenciler dört haftalık eğitim boyunca öğrendiklerini tekrar ederken acil müdahale yöntemleri hakkında bilgi aldı.



İlk yardım konusunda farkındalık yaratmak ve yanlışların önüne geçip doğruları öğretmek üzere başlatılan eğitimlerde, Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar tarafından şu eğitimler verildi:



"Genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ve pratik eğitimi, temel yaşam desteği ve pratik eğitimi, kanamalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yaralanmalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri ve pratik eğitimler."



Eğitimler sonunda sertifika hakkı kazanan 6. dönem kursiyerleri sertifikalarını teslim alırken 7. dönem başvuruları başladı.



Yeni dönem kayıtları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden dahili 3212 tuşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebileceği ifade edildi.