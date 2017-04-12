Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Vali Mehmet Ceylan, Avrupa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zafer Atbakan, Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyyüp Daşkın ve Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürü Muammer Kılıçarslan'ı ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ceylan'ın, Genel Müdür Zafer Atbakan'dan Avrupa Serbest Bölgesi hakkında bilgi aldığı bildirildi.



Ziyaretin ardından Vali Ceylan ve beraberindekilerin Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren TSK Test Sistemleri Tesisi'ni gezerek Genel Müdür Yüksel Karaman'dan tesis hakkında bilgi aldığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Vali Ceylan'a Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın eşlik ettiği aktarıldı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymanpaşa'da 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi'ni beton yapmaya başlayan ekipler bu caddenin çok kısa zamanda bitirilerek trafiğe açılacağını belirtti.



Yetkililer, Tekirdağ'ın 11 ilçesinde başlatılacak yol çalışmalarının havalar soğuyana kadar devam ettirileceğini bildirdi.



Hasta nakil ambulansı hizmete devam ediyor



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların hizmetine sunduğu hasta nakil ambulansı ile 75 hastanın nakli gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne ait hasta nakil ambulansı ile 11 ilçe dahil ücretsiz nakil hizmeti veriliyor.



Açıklamada 2017 yılının Ocak ayında hayata geçen hizmet ile bugüne kadar 75 hastanın şehir içi ve şehir dışı nakillerinin yapıldığı belirtildi.



153 Tekirdağ İletişim Merkezi'ne (TEKİM) gelen arama sonucu yönlendirilen ambulansın randevu durumuna göre en kısa sürede vatandaşa ulaştırıldığı kaydedildi.



NKÜ ile Abrar Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Somali Abrar Üniversitesi arasında eğitim alanında ikili işbirliği protokolü imzalandı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve Abrar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Yahye Abdulkadir Sheikh Mohamod protokol için imza attı.



Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol ile akademik araştırmaların desteklenmesi, karşılıklı fayda sağlayacak akademik programlar geliştirme, iki üniversitenin ortak alanları ile ilgili bilgi ve materyal paylaşımı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci değişimi, bilimsel makalelerin yayınlanması gibi akademik ve eğitim alanlarındaki etkinliklerin desteklenmesi amaçlandığı kaydedildi.



Törende Abrar Üniversitesi Danışmanı Fikret Güler'in de bulunduğu ifade edildi.