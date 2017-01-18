Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Abban'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür ettiği belirtildi.



Açıklamada, Vali Ceylan'ın da Abban'a çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür ettiği kaydedildi.



-"Muhtarlarla Buluşma Toplantıları"



Tekirdağ'da, "Muhtarlarla Buluşma Toplantıları"nın 3. Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince yapılması istenen muhtarlarla buluşma toplantısı Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Polisevi toplantı salonunda Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ceylan, Muhtarlığın yerel yönetimler arasındaki önemli makamlardan olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Muhtarlarımızla üçüncü toplantımızı Çerkezköy ilçemizde yapıyoruz. Amacımız hem tanışmak hem de sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı dinleyip görüşlerinizi almak. Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. Çerkezköy ilçemiz nüfus artışının en yoğun olduğu ilçemiz. En önemli sorunumuz eğitim ve okul, okul ihtiyacını gidermek için önümüzdeki dönemde planlamalarımız var. Eğitimin dışında uyuşturucu ile mücadele diğer öncelikli konularımızdan. Bu konuda muhtarlarımızın desteği çok önemli. Muhtarlarımızın Mahallelerinde güvenlikle ilgili hissettikleri bir sorun varsa, Emniyet birimleri ve jandarma ile irtibatlı olmalarını istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."