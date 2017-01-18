Tekirdağ'daki Bıçaklı Kavga

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili N.K. ve M.K'yi Şinasi Kurşun Caddesi'nde yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokağı'nda, dün iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan Ahmet Laçin ve Sinan Ş. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Laçin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.