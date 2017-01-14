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Tekirdağ'da Kamyon Faciası! Yayayı Öldüren Sürücü Her Yerde Aranıyor

Tekirdağ'da Kamyon Faciası! Yayayı Öldüren Sürücü Her Yerde Aranıyor

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 44 yaşındaki Faik Hural, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan kamyon sürücüsü ise aranıyor.

Tekirdağ'da Kamyon Faciası! Yayayı Öldüren Sürücü Her Yerde Aranıyor

Tekirdağ'daki kaza, akşam saatlerinde Muratlı İlçesi Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon, mesai bitimi şoför olarak çalıştığı fabrikadan çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Faik Hural'a çarptı. Kazada, Hural olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon şoförü yoluna devam etti.


KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Hural'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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