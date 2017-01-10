Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesinde yapılan toplantıda meclise gelen evraklar görüşülmek üzere gerekli komisyonlara havale edildiği belirtildi.



Meclisin çalışma takviminin belirlendiği toplantıda yine eskisi gibi Büyükşehir Meclisinin her ayın ikinci salı günü toplanmasına karar verildi. Meclisin tatil ayı da yine ağustos ayı olarak belirlendi.



Öte yanda yapılan seçimde Denetleme Komisyonuna Varol Türel, Nedim Yılancı, Mustafa Karaçay ve Sami İkizler seçildi.