Tek Parmakla Yazdığı Kitaplarını Fuarlarda Okurla Buluşturuyor

Çoçukken geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin felci geçiren Erdal Yalçın (42), kullanabildiği tek parmağıyla edebiyatın farklı dallarında yazdığı kitaplarını, babasıyla katıldığı fuarlarda okurla buluşturmaya çalışıyor.



Ailesiyle İstanbul'da yaşayan Diyarbakır doğumlu engelli yazar Erdal Yalçın, kitaplarını tanıtmak ve okuyucuyla buluşmak için babası Kaya Yalçın eşliğinde tekerlekli sandalyesiyle 22. TÜYAP İzmir Fuarı'na konuk oldu.



Fuarda tekerlekli sandalyesine monte ettiği stant üzerinde bugüne kadar kaleme aldığı 15 kitabını, bireysel çabasıyla okurla buluşturmaya çalışan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'deki kitap fuarlarına katıldığını belirtti.



Yalçın, şiir, öykü, çocuk, tiyatro ve kişisel gelişim dallarında basılı 15 kitabı bulunduğunu, 16'ncısının da baskı aşamasında olduğunu belirterek, fuarlara katılarak bir taraftan kitaplarını tanıtmayı bir taraftan da insanlara küçük de olsa bir şeyler yapabileceğini ispatlamayı amaçladığını ifade etti.



Baba Kaya Yalçın da oğlunun dışarıdan liseyi bitirdiğini ve kitaplarını tek parmağıyla dizüstü bilgisayarda yazdığını belirterek, oğlunun kitaplarını tanıtabilmesi için imkan verildikçe fuarlara katıldıklarını dile getirdi.