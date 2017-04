Teb Bnp Paribas İstanbul Cup'a Doğru

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda dünyanın en iyi sporcularını ağırlayacakları için mutlu olduklarını söyledi.



Garanti Koza Arena'da düzenlenecek turnuva öncesi İDO'nun Yenikapı İskelesi'nde gerçekleştirilen TEB Sokak Tenisi etkinliğine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile turnuvanın sponsorlarından TEB'in marka iletişim müdürü Zeynep Demirkol katıldı.



İskeleye kurulan kortlarda çocuklarla tenis oynayan Cengiz Durmuş, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Zeynep Demirkol, daha sonra İDO'nun deniz otobüsüyle Bakırköy'e geçerken, basın toplantısı düzenledi.



Durmuş, Türk tenisinin son yıllarda yaşadığı gelişime değinerek, "Türkiye, tenis anlamında ilkleri yaparak gündeme geldi. Çağla ve İpek gibi önemli organizasyonlarda şampiyon olan sporcular yetiştirdi. Çağla, olimpiyatlara giderek ilkleri başardı." diye konuştu.



TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın önemine vurgu yapan başkan Durmuş, "Keyifli bir 2 hafta yaşayacağız. TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın başlangıç haftasındayız. Garanti Koza Arena'da dünyanın en iyi sporcularını ağırlayacağız. Bunun için çok mutluyum. Çağla ve İpek ile gurur duyuyorum. Her zaman en iyilerini yaptılar." ifadelerini kullandı.



Türk tenisine önemli destekler verdiklerini aktaran Zeynep Demirkol ise "Yaklaşık 6 yıldır tenis sporuna yatırım yapıyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanan ve güvenen bir markayız. Çağla ve İpek gibi bu ülkeden çıkan şampiyonlarla tenis sporu Türkiye'de daha da ileri gideceğine inanıyoruz. Türkiye'nin şampiyon çıkarması bizim için mutluluk verici." şeklinde görüş belirtti.



Milli sporcuların görüşleri



TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın son tekler şampiyonu milli sporcu Çağla Büyükakçay, Türkiye'de düzenlenecek organizasyonda önemli bir avantajları olduğunu söyledi.



Geçen sene tekler ve çiftlerde Türk sporcuların şampiyon olduğunu hatırlatan Çağla, "Geçen sene, hem teklerde hem de çiftlerde unutulmaz turnuva geçirdik. İki kupayı da Türkiye'ye getirdik. Bence Türk tenisi için çok önemli bir hafta. Sonuç ne olursa olsun çok değerli. Bu turnuvada en büyük şampiyonları gördüm. Şimdi kupaya ulaşmak için mücadele ediyoruz. İnşallah özel ve güzel bir hafta olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Turnuvanın ciddi bir katılım olduğunu vurgulayan milli tenisçi, "Hepimizin tanıdığı Svitolina, Bouchard ve Babos gibi iyi sporcular var. Avrupa'da sezonun ilk toprak kort turnuvası. Biz, evdeyiz. Orada antrenman yapıyoruz. Hazırlıklarımı yavaş yavaş tamamlıyorum. Kortu bilmemiz ve atmosfer bize avantaj sağlıyor. Her şeyden önce maç maç gitmek lazım. Beklenti tabii ki olacaktır ama ilk maçtan itibaren mücadeleyi korta yansıtarak, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." şeklinde konuştu.



Geçen sene çiftlerde şampiyonluğa ulaşan İpek Soylu da "Bu sene de elimizden gelenin en iyisini yaparak iki kupayı kazanmak istiyoruz. Bu turnuva, çok prestijli bir organizasyon. Çok güzel bir tesiste düzenleniyor. Tüm tenisseverlerden benim, Çağla'nın ve tüm Türk sporcuların maçlarına gelmelerini ve bizi desteklemelerini istiyorum." açıklamasını yaptı.



Türkiye'de oynayacakları için atmosfer avantajları olduğuna değinen İpek, "En büyük avantajımız, evimizde oynayacak olmamız. Atmosferin etkisiyle her maçı ayrı bir motivasyonla oynayarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.