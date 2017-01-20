Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 375 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 375 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 300 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ihaleye 375 milyon dolarlık teklif geldi.





İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 9 olarak ilan edilmişti.