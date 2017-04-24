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TCMB Başkanı Çetinkaya: İkinci Çeyrekte Toparlanma Bekliyoruz
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TCMB Başkanı Çetinkaya: İkinci Çeyrekte Toparlanma Bekliyoruz

Ekonomik verilerin ilk çeyrekte ılımlı büyümeye işaret ettiğini söyleyen TCMB Başkanı Çetinkaya, "Ekonomik aktivitede yavaş yavaş toparlanma bekliyoruz." diye konuştu.

TCMB Başkanı Çetinkaya: İkinci Çeyrekte Toparlanma Bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, "Önde gelen veriler 2017 yılı ilk çeyrekte ılımlı büyümeye işaret ediyor. İkinci çeyrekten itibaren ekonomik aktivitede yavaş yavaş toparlanma bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACAT, İTHALATTAN DAHA HIZLI BÜYÜYOR"

Öncü göstergelerin ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ettiğini söyleyen Çetinkaya, "Ayrıca, Türkiye'nin küresel ihracattaki pazar payı artış eğilimini koruyor. Bu çerçevede 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"KUR GEÇİŞKENLİĞİ OLUŞMUŞTUR"

Çetinkaya, "Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki kademeli yükseliş ithalatı artırırken, iç talepteki ılımlı seyir ve reel kurdaki değer kaybı ters yönde etki yapıyor. Bu çerçevede, 2017 yılında cari işlemler açığının GSYİH'ye oranının 2016 yılı seviyesine yakın, yüzde 4'ün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun şubat ve mart aylarında çift haneye ulaşmasına yol açan temel unsurlar, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi, 2016 yılındaki vergi artışları ve kur geçişkenliği olmuştur."

Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde gıda komitesinde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması planlanmaktadır" diye konuştu.

"SIKI DURUŞ KORUNACAK"

"Enflasyonun şubat ve mart aylarında çift haneye ulaşmasına yol açan temel unsurlar, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi, 2016 yılındaki vergi artışları ve kur geçişkenliği olmuştur" olduğunu belirten Çetinkaya şunları söyledi: "Mevcut politikalarımızı enflasyon üzerindeki riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlamaktayız. Para politikası kararları alınırken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate aldığımızı da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız."

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