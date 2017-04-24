Tcmb 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
TCMB 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Kurulda Banka Meclisi üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri yapıldıANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliklerine Ömer Duman ve Mehmet Vehbi Çıtak seçildi.
TCMB 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurulda Banka Meclisi üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı
ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliklerine Ömer Duman ve Mehmet Vehbi Çıtak seçildi.
TCMB 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda 30 Nisan 2017 tarihinde boşalacak 2 Banka Meclisi üyeliği için seçim yapıldı. Üyeliklere 1 Mayıs 2017-30 Nisan 2020 tarihleri arasında görev yapmak üzere Ömer Duman, Mehmet Vehbi Çıtak seçildi.
1 Mayıs 2017- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında görev yapmak üzere Denetleme kurulunun üyeliğine ise Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya, Mehmet Kaya seçildi.
Öte yandan, Ahmet Faruk Aysan'dan boşalan banka meclisi üyeliğine bir üye seçimi yapıldı. Banka meclisi üyeliğine Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.
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