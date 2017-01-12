TBMM Genel Kurulundaki Kavga

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Meclis Genel Kurulundaki kavgayla ilgili, "Bu milletin hakimiyetini hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Anladıkları dilden onlarla konuşuruz ama buraya yakışmaz. Burası büyük bir milletin temsil edildiği Meclistir." dedi.



Çamlı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgaya değindi.



AK Parti olarak daha güçlü bir Türkiye için çaba gösterdiklerini dile getiren Çamlı, ancak bu gayretlerine terörist bir mukabele ile karşılık gördüklerini, yaşanan kavganın bunun bir örneği olduğunu söyledi.



Milletin, gücü, fiziki duruma bırakmadan, Meclise gönderdiği milletvekilleriyle gösterdiğini ifade eden Çamlı, "Bu milletin hakimiyetini hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Anladıkları dilden onlarla konuşuruz ama buraya yakışmaz. Burası büyük bir milletin temsil edildiği Meclistir. Birilerinin kalkıp kuduz köpek gibi arkadaşımızın bacağını ısırmasını nasıl tarif edeceğiz?" diye konuştu.



Çamlı, kavga sırasında partisinin Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve birçok milletvekiline sinsice arkadan saldırıldığını savunarak, milletin gücünün önüne geçmek isteyenlere asla geçit vermeyeceklerini, tarihi mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.



"Bundan sonra bu topraklarda yalnızca milletin egemenliği geçerlidir." diyen Çamlı, CHP'nin tavrını eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çamurlu ayakkabılarıyla Kasımpaşa'dan çıkıp bugünlere geldiğini ve milletine hizmet ettiğini söyleyen Çamlı, ona "diktatör" diyenlerin kendi geçmişlerine bakmalarını istedi.



Çamlı, "Bu ülkede ne kadar kötülük, ne kadar fenalık varsa anası da babası da CHP. FETÖ, made by CHP. Beyaz adam da anlasın onun lisanında konuşuyorum. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek; Fetullah Gülen takkeli şeytanı icat eden adam o. Piyasaya süren adam o. Büyütüp besleyen, semirten yine CHP, Bülent Ecevit. Bu zihniyeti telin ediyoruz ve asla geçit vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa değişiklik teklifinin hastalıklı bir sistemi ortadan kaldıracağını, Türk milletinin önünü açacağını belirten Çamlı, "Artık ülkenin önünde hiçbir taş istemiyoruz. Bütün çakıl taşlarını temizliyoruz. Bu ülkeye önemli bir ivme katacak, daha hızlı koşmamızı sağlayacak." şeklinde konuştu.