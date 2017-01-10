TBMM Genel Kurulunda HDP Grubu'nun, Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası ihraçlarla ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin, bugün görüşülmesi önerisi kabul edilmedi.



HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, hükümetin akademisyenlere yönelik ihraç kararlarını eleştirerek, bu kişilerin görevlerine iade edilmeleri gerektiğini savundu.



Mardin Artuklu Üniversitesinde Kürdoloji Bölümü'nün iktidar tarafından açıldığını, şimdi ise bu bölüme hizmet veren akademisyenlerin ihraç edildiğini kaydeden Yıldırım, bunun samimiyetsiz bir yaklaşım olduğunu belirtti.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Mardin Artuklu Üniversitesinde farklı bölümlerde görev yapan akademisyenleri de kapsayan bir hukuki sürecin yürüdüğünü, Kürdoloji Bölümü'nün hedef alındığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.



MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, 15 Temmuz'un kahramanlarından birinin de gazeteciler olduğunu, basın mensuplarının canları pahasına görev yaparak yaşananları vatandaşlara aktardıklarını vurguladı.



Terör örgütleriyle iş birliği ya da ilişkisi olan hiç kimsenin devletin içinde barındırılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, ancak bu mücadele yürütülürken acele edilmemesini, hiç kimseye haksızlık yapılmamasını istedi.



CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, darbe girişiminin ne olduğunun samimiyetle ortaya çıkarılmadığını, bu nedenle çok sayıda kişinin yeterli soruşturmalar yapılmadan görevlerinden alındığını ya da ihraç edildiğini savundu.



Dünyanın hiçbir yerinde akademisyenlerin, memurların, gazetecilerin yaptığı bir darbe olmadığını anlatan Bozkurt, darbe girişiminde bulunanlara karşı gerçek bir mücadele yürütmek için gerçek sorumluların ortaya çıkarılmasının gerektiğini ifade etti.



AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ise 15 Temmuz sonrası tüm Türkiye'de ortaya çıkan duyguyu yeniden canlandırmak gerektiğini, bazı siyasetçilerin söylemlerinin buna ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.



Eseyan, Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir işgal girişimi ile karşı karşıya kaldığını, dünyada böyle bir girişimi engelleyebilecek çok az ülke olduğunu dile getirerek, bu açıdan yaşananlara karşı "kontrollü darbe" gibi ifadeler kullanmaktan kaçınılması gerektiğini kaydetti.



İktidarın darbe girişimini aydınlatmaya yönelik çabasına ve arkasındaki güçlerle mücadelesine işaret eden Eseyan, muhalefetin böyle bir zamanda iktidara destek vermeyecekse ne zaman vereceğini sordu.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sataşma nedeniyle kürsüye gelerek, Mecliste kurulan 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonunun çalışmalarını eleştirdi. Meclisin darbeye hep beraber karşı çıktığını hatırlatan Özel, mücadelede de işbirliği yapmak yerine OHAL'in tercih edilmesinin doğru olmadığını savundu.



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından HDP Grup önerisi kabul edilmedi.



"CHP, gizli pazarlıkların ortağı olmamıştır"



Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kürsüden yaptığı konuşmada, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın tutumunu eleştirdi.



Özel, Meclisi yöneten Başkanvekilinin kendisine doğrudan yöneltilen sataşmalar dışında milletvekillerine sözleriyle müdahale etmesi ya da yorum yapmasının İçtüzüğe aykırı olduğunu ileri sürdü.



Ahmet Aydın ise Meclisi yöneten başkanvekili olarak tüm grupların hakkını ve görüşmelerdeki üslubu, düzeyi korumak, hakikati savunmak zorunda olduğunu belirtti. Aydın, Meclis Başkanvekili olmasının yanı sıra kendisinin de bir milletvekili olduğunun altını çizerek, İçtüzüğü uygulamaya özen gösterdiğini anlattı.



Özel'in konuşmasında grubuna yönelik sataşmada bulunduğu iddiasıyla kürsüye gelen HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da Mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında CHP'nin yaklaşımına işaret ederek, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında CHP'nin de sorumluluğu bulunduğunu ileri sürdü.



Yıldırım'ın konuşmasında "ahlaksız teklif ve gizli pazarlık" ifadelerini kullanması üzerine, CHP Aydın Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan sataşma nedeniyle söz aldı.



Tezcan, "CHP tarihinin hiçbir döneminde ahlaksız tekliflerin, gizli pazarlıkların ortağı olmamıştır. CHP parti programında bildirgesinde ne yazıyorsa onun arkasında olmuştur. Dokunulmazlık konusundaki tutumu da o doğrultuda olmuştur. Gizli pazarlıklardan söz edenler dönüp İmralı'da, Oslo'da, Dolmabahçe'de yapılan gizli pazarlıklara bakacaklar." diye konuştu.



Yıldırım ise CHP'nin yönetim anlayışına ilişkin eleştirilerine devam etti.



Tezcan tekrar kürsüye gelerek, 20 Temmuz sonrası OHAL'e "bir sivil darbedir" deme cesaretini gösteren partinin CHP, liderin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti. Tezcan, CHP'nin hiçbir zaman gizli ve kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerin tarafı olmadığını bildirdi.