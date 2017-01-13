TBMM Başkanvekili Aydın Hakkındaki İddialar

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile ilgili bir gazetede çıkan iddialarına ilişkin, "Ne hikmetse bu tellallık, Ahmet Aydın'ın TBMM'deki anayasa görüşmelerinde TBMM Başkanvekili yaptığı günlere denk getirildi. Köşe yalanlarında dile getirilen kurgu, alçak bir oyundur" dedi.



Dimez, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle beraber parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bir gazetede yer alan Aydın ile ilgili manşetini kınadıklarını belirtti.



Aydın için çirkef dolu karalama kampanyası başlatıldığını ancak Aydın'ın yanında olduklarını ifade eden Dimez, "Bezirganlık, sahtekarlık, iftira ve yalan üstüne kurulu olan saltanatların çökeceğini anlayınca, millete efendilik ve sahiplik yapmaya kalkanların temelleri bir bir sarsılınca, akılla, fikirle, siyasetle, haya ve terbiyeyle baş edemeyeceklerini anlayınca, egemenlik haklarının gerçek sahibi olan milletin eline geçeceğini anlayınca yalan haberlerle partimizi karalamaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Adına köşe yazısı denen yazılarla gazete sütunlarında iftira ve yalan tellallığı yapıldığı vurgulayan Dimez, "Ne hikmetse bu tellallık, Ahmet Aydın'ın TBMM'deki anayasa görüşmelerinde TBMM Başkanvekili yaptığı günlere denk getirildi. Köşe yalanlarında dile getirilen kurgu, alçak bir oyundur." ifadelerini kullandı.



AK Parti İlçe Başkanı Engin Akel ise iftira kampanyasının zamanlamasının manidar olduğunu, bunların tek amaçlarının TBMM'deki görüşmelere leke vurmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın oturumları yönettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihinin en önemli görüşmelerin yapıldığı bu zamanda birileri yine düğmeye bastı. Bu kirli eller, bu ülkenin hayrına ne zaman bir iş yapıldığı anda devreye girerler. Bakıyoruz ki saygıdan nasibini almamış bir mahlukat, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ı diline dolayarak itibar ve haysiyet cellatlığı yapmaya çalışıyor. Aydın, bizim gururumuzdur ve hepimiz birer Ahmet Aydınız. Ahmet Aydın'a yönelik mesnetsiz suçlamaları reddediyor, kınıyor ve lanetliyoruz."