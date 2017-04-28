TBMM Başkanlığı, Meclis Tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna Seçilecek 7 Üyelik İçin, Şartları...
TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı.
TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı