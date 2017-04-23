TBMM Başkanı Kahraman: "Ben Yasamanın Başıyım Yürütmenin Değil"
- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Levent Gök'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.
- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Levent Gök'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.