TBMM Başkanı Kahraman: "Ben Yasamanın Başıyım Yürütmenin Değil"

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Levent Gök'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

TBMM Başkanı Kahraman: 'Ben Yasamanın Başıyım Yürütmenin Değil'

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Levent Gök'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.

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