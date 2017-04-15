Tatlıses 'Hayır Çıkarsa Ülkeyi Terk Ederim' Haberlerine Ateş Püskürdü

Referandumda 'Evet' oyu kullanacağını açıkça belirten İbrahim Tatlıses hakkında geçtiğimiz günlerde "Hayır çıkarsa ülkeyi terk ederim" dediği iddia edilmişti. Tatlıses bu haberleri Instagram hesabından yalanladı.

"NE ÇIKARSA ÇIKSIN TOPRAĞIMDAN VAZGEÇMEM"

İbrahim Tatlıses, Instagram'dan haberin fotoğrafını paylaşıp altına şöyle yazdı: Benim asla böyle bir açıklamam olmadı. Ben bu ülkenin evladıyım, evet de, hayır da çıksa ne toprağımdan, ne de memleketimden vazgeçerim çünkü ben bu vatanın topraklarında doğmuşum; aşımı da, işimi de bu vatanda kazanmışım. Benim oyum EVET, bunu zaten açıkladım ama ülkemi terkederim demedim asla ve asla da demem...

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı:

