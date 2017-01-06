Taşova ve Suluova'dan Haleplilere Yardım

Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde hazırlanan yardım malzemeleri tırlarla Haleplilere gönderildi.



Halep'te yaşanan insanlık dramına "dur" demek için Suluova Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu destek verdi.



Suluova Meydanı'ndan hareket eden ve içinde gıda malzemesi bulunan 2 tırı, Amasya Valisi Salih Işık, Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve çok sayıda kişi uğurladı.



Işık, yaptığı konuşmada, Suriye'de bulunan mazlum halka maddi ve manevi olarak her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu duyarlılığı gösteren halkımızdan Allah razı olsun. Temeli sömürüye dayanan çağdaş geçinen batı medeniyetinin ise kulakları sağır ve gözleri kördür. Suriye ve diğer bölgelerdeki mazlum halka yardım elini uzatan dünyadaki tek ülke Türkiye'dir. Bu tüm tarih boyunca böyle olmuştur. Türkiye mazlumun ve mağdurun sığınağı olmuştur."



Taşova



Taşova Kaymakamlığı ve Taşova Belediyesi'nce başlatılan kampanya kapsamında toplanan 2 tır gıda ve giyim malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriyelilere yardımlarının süreceğini ifade etti.



Öztürk, şunları kaydetti:



"Bizler Türk milleti olarak tarihten gelen özelliğimiz ve dinimizin özünden kaynaklanan yardım duyguları ile tarihte de olduğu gibi yardıma muhtaç olanlara yardımlarımızı gönderiyoruz. Böyle zulümler olmasın insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir dünya olsun."



Konuşmaların ardından yardımların olduğu tırlar dualarla gönderildi.