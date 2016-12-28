Taşkent Büyükelçisi Şen Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov tarafından kabul edildi.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Kamilov'un Özbekistan'a yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Şen ile yaptığı görüşmede, güven mektubunu teslim aldığını açıkladı.



Açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasında siyasi, ticari-ekonomik, kültürel-insani ve diğer alanlardaki dostluk ve ortaklığa dayalı işbirliğinin geliştirilmesini sağlayan yapıcı ve açık ilişkilerin kurulduğu, 17-18 Kasım'da Semerkant'ta iki ülke liderlerinin yaptığı görüşmenin bunun ispatı olduğu vurgulandı.



Üst düzey görüşmede sağlanan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik adımların detaylı olarak ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında gelecekte yapılacak görüşmeler, dışişleri bakanları düzeyinde siyasi istişarelerin tarihleri ve gündemlerine ilişkin meselelerde fikir alış verişinde bulunuldu.