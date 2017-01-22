Taşıma Merkezli Köy Okulundan Yüksek Başarı

Çınar ilçesi Ortaviran Ortaokulu öğrencileri, 45 gün süren eğitimin ardından tekvando, kung fu ve wushu branşlarında düzenlenen müsabakalarda başarı elde etti.



Taşımalı eğitim veren köy okulu öğrencileri, il bazında düzenlenen müsabakada 3 birincilik, 2 ikincilik ve 7 de üçüncülük elde etti.



Antrenör Gülay Yay'ın denetiminde 45 günlük eğitim programının ardından müsabakada başarı elde eden öğrenciler, Antalya'da düzenlenecek Türkiye tekvando, kung fu ve wushu şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı, "Taşıma merkezli bir köy okulu olan Ortaviran Ortaokulu, mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların yoğun olduğu bir bölgedir. Pırlanta gibi çocuklarımıza imkan verilince daha büyük başarılara imza atacaklarını bir kez daha gördük. Bölge ile ilgili büyük bir projemiz de var. Bu proje hayata geçince bölge daha büyük hizmetlere kavuşacak" dedi.



Turnuvaların öğrencilerin yeteneklerini sergiledikleri en önemli platformlardan biri olduğunu aktaran Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ise, "Kısa bir çalışmadan sonra kazanılan bu başarıyı gönülden alkışladık. Özellik de Çınar Karacadağ kırsalında eğitim faaliyeti sunan bir okulun böyle bir başarıya imza atması bizleri daha çok gururlandırmıştır." diye konuştu.