Tartıştığı Komşusunu Tüfekle Vurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Ufuk Mercan, tartıştığı komşusu 67 yaşındaki Ramazan Baş'ı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.



Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Erenler Sokak üzerinde Ufuk Mercan, daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Ramazan Baş ile tartıştı. Tartışmanın bitmesinden sonra evine giden Mercan, aldığı av tüfeğiyle çevreye rast gele ateş açtıktan sonra tartıştığı Baş'ı evinin önünde bacaklarından vurdu. Mercan, saldırıdan sonar olay yerinden kaçarken yaralanan Ramazan Baş, gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan Ufuk Mercan'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Tekirdağ