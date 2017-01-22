Tartıştığı Ağabeyini Bıçakla Yaraladı

Keşan ilçesinde, bir kişi yaşanan tartışmada ağabeyini bıçakla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Akhoca köyünde yaşayan İsmet S. (61) hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra girdiği sırada kardeşi Mehmet S. (43) yanına geldi.



Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ağabey ve kardeş arasında yaşanan tartışmada, İsmet S, bıçaklanarak yaralandı.



İsmet S, yapılan yardım çağrısıyla 112 Acil Sağlık ambulansıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili Mehmet S. gözaltına alındı.