Tarsus'ta 'Evet' Çalışması Yapanlara Taşlı Saldırı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, 16 Nisan referandum u için çalışma yapan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül ve parti üyelerine bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.



Milletvekili Hacı Özkan ve beraberindeki partili grup, halk oylaması için Tarsus İlçesi'nde çeşitli mahallelerinde esnaf ve vatandaşı dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Şahin Mahallesi'nde çoğunluğu çocuk çevredeki bir grup, partililere tepki gösterdi. Grubun taşlı saldırısı sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Özkan ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Mersin