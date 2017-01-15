Tarsus İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-3





STAT: Tarsus Şehir Stadı



HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)



TARSUS İDMANYURDU: Yaşar (xx)- Ogün (xx) (Dk.89 Sedat), Samet (xx) (Dk.72 Muzaffer x), Ahmet (xx) (Dk.52 Gökhan x), Semih (xx), Kubilay (xx), Abdurrahman Ayhanoğlu (xx), Yunus Can (xx), Alper (xxx), Okan (xx), Sefa Aktepe (xx)



DİYARBEKİRSPOR: Onur (xx)- Abdurrahman Emir Alagöz (xx), Ergun (xxx), Tunç (xxx)(Dk.82 Umut), Serdar (xx), Mehmet (xxx) (Dk.72 Adem x), Fahrettin (xx), Enis (xx)(Dk.79 Kaan x), Eşref (xx), Hüseyin (xx), Sefacan (xxx)



SARI KARTLAR: Ogün (Tarsus İdmanyurdu), Enis, Sefacan (Diyarbekirspor)



GOLLER: Dk.10 Alper, Dk.54 Kubilay (Tarsus İdmanyurdu), Dk.Tunç, Dk.50 Mehmet, Dk.67 Hüseyin (Diyarbekirspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'a 3-2 mağlup oldu.



10'uncu dakikada Tarsus İdmanyurdu atağında Kubilay'ın savunmanın arkasına attığı pasla topla buluşan Alper, sert vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.



41'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunç sert vuruşla eşitliği sağladı: 1-1.



50'inci dakikada Diyarbekirspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet'in sağ çaprazdan sert vuruşu filelerle buluştu: 1-2.



54'üncü dakikada Alper'in korner çizgisinden ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Kubilay, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.



67'nci dakikada Diyarbekirspor atağında topla buluşan Ergun kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Yaşar'dan dönen top Hüseyin'in önüne düştü. Hüseyin'in vuruşu ağlara gitti: 2-3.



Karşılaşma Diyarbekirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



- Tarsus