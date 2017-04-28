Tarihi Kümbetin Silületini Bozan Yurt Halen Yıkılmadı

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve Selçuklular tarafından 700 yıl önce yaptırılan Halime Hatun Kümbeti'nin bulunduğu SİT alanına 10 yıl önce yapılan öğrenci yurdu, silüeti bozduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaldığı yurt binasının yıkımı için belediye ve Milli Eğitim yazışmalar yaptı. Ancak tüm yazışmalara rağmen sonuç alınamayınca, yurt binası yıkılamadı. Gevaş İlçesi'nin önemli tarihi yerlerinden olan Selçuklu Mezarlığı ve hemen yanında bulunan Melik İzzeddin tarafından 700 yıl önce kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbet turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Fakat Halime Hatun Kümbeti'nin hemen arkasına 2007 yılında yaptırılan Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesine ait yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdiği için tepkiye neden oldu. SİT alanında yapılan ve ruhsatsız olan yurt binası 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde de hasar gördü. Halen faaliyette olan, 200 kapasiteli yurt binasında şu anda yaklaşık 140 öğrenci kalıyor. Ruhsatsız olduğu için yurdun onarımının da yapılamadığı belirtilirken, bina öğrenciler için de büyük tehlike oluşturuyor. VERİLECEK KARARI BEKLİYORUZ



Yurt binasının yıkılması için büyük çaba harcayan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, tepkiler üzerine ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığını, fakat halen yurdun yıkılması için karar verilmediğini söyledi. Başkan Hakan şöyle dedi:



"Bürokratik süreç tamamlandıktan sonra yurdu yıkacağız. Milli Eğitimin kendi içinde bir hukuki süreci var. Bu sürecin biran önce tamamlanmasını diliyoruz. Zira orda tarihimize saygı konusunda çok yanlış planlamayla gerçekleşen bir yatırım var. Bundan geri dönülmesi gerekir. Biz gerekli yazışmaları yaptık. Verilecek kararı bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki güzel sonuçlar alırız."



'YENİ BİNA YAPILMADAN YIKILAMAZ'



Gevaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mihail Atik ise yurdun yıkılması için yeni bir yurt inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Yetkililerin bir yurt yapması halinde yurdun yıkımının yapılabileceğini belirten Atik, "Yurt binası ruhsatsız olduğu için belediye yıkım kararı verebilir. Fakat şu anda orda kalan öğrenciler var. Onların mağdur olmamaları için yeni bir yurt binasının yapılması gerekiyor. Yurt binası depremde de hasar gördü. Ruhsatsız olduğu için güçlendirme de yapılamıyor. Yurdun biran önce yıkılması gerekiyor" diye konuştu. - Van