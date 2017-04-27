Tarihi İpek Yolu Yeniden Canlanıyor
- Tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyorBAKÜ - Türk Keneşi'nin hayata geçirdiği Modern İpek Yolu Tur Paketi kapsamında düzenlenen turizm bilgilendirme turunun 2'nci durağı Azerbaycan'da yapıldı.
- Tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyor
BAKÜ - Türk Keneşi'nin hayata geçirdiği Modern İpek Yolu Tur Paketi kapsamında düzenlenen turizm bilgilendirme turunun 2'nci durağı Azerbaycan'da yapıldı.
Azerbaycan'da turizm bilgilendirme turu yapılıyor. İpek Yolu'nun yeniden önemli bir turizm güzergahı olması amaçlanıyor.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Keneşi'nin düzenlediği Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi turizm bilgilendirme turunun Türkiye'den sonraki durağı Azerbaycan'dı. Tarihi İpek Yolu'nun yeniden önemli bir turizm güzergahı haline getirilmesini amaçlayan tur kapsamında gazeteci ve turizm yetkilileri 3 gün süresince Azerbaycan'ın Gence, Şeki, Şamahı ve Bakü şehirlerini gezdi.
Türk Konseyi Modern İpek Yolu ortak tur paketi projesi yaklaşık 3 yıllık bir emeğin ürünü. Bu kapsamda bir güzergah belirlendi. Tur kapsamında bir sonraki durak Kazakistan olacak. Turizm bilgilendirme turlarının ardından Modern İpek Yolu Tur Paketi'ne son şekil verilecek.Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın şehirlerinden oluşan tur paketinin 2018 yılında Nevruz bayramında satışa sunulması bekleniyor.Proje Koordinatörü Pelin Musabay Baki, "Modern ortak tur paketi 4 üye ülkenin yani Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan'ın üzerinden geçen İpek Yolu'nun izlerinin tanınacağı ve bu tanıtımın dünyaya duyurulacağı ortak bir tur paketi. Biz Türkiye'deki İpek Yolu'nun üzerinden geçtik. Daha sonra Azerbaycan'ın Gence şehrine geldik. Şairler şehri Gence'yi gezdik. Arkasından Azerbaycan'ın göz bebeği Şeki'yi gezdik. Orada görüntüler çektik ve bu görüntüleri kullanarak bu turu daha fazla tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Turizm Bakanlığı Görevlisi Seymur Hasanov ise "İpek Yolu asırlar boyu üzerindeki ülkeler arasında uzun asırlar boyunca hem ticari, hem de kültürel ilişkiler olmuştur. Bunun artık Turizm yoluna çevrilmesinin temelinin atılması büyük bir olaydır" dedi.