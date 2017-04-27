Taksim'de 1 Mayıs güvenlik önlemleri hazırlıkları



İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde tır ile getirilen polis bariyerleri, meydana indirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe günler kala Taksim Meydanı'na, sabah saatlerinde İBB'ye ait tır içerisinde polis bariyerleri getirildi. İBB çalışanları tarafından tırdan indirilen bariyerler meydana bırakıldı. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirileceği öğrenildi.

(DCC- ÖY-