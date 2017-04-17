Takla Atan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza Alaplı İlçesine Bağlı Mollabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mollabey köyünden Alaplı ilçesine giden 54 KA 344 plakalı otomobil sürücüsü Reşat Ö. aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan otomobil fındık bahçesine uçarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Reşat Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Reşat Ö. nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK