Tahliye Edilen HDP'li Leyla Birlik Kimdir?

HDP'li Leyla Birlik kimdir? Leyla Birlik tahliye edildi. Leyla Birlik kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Leyla Birlik 3 Mart 1974 Mardin Derik doğumludur. Leyla Birlik 25. Dönem Şırnak milletvekilidir. Hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Şırnak Adliyesinde savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıktı ve tutuklanmıştı. Leyla Birlik bugün tahliye edildi. İyi düzeyde Kürtçe bilen Birlik, evli ve 1 çocuk annesidir.

HDP'Lİ LEYLA BİRLİK TAHLİYE OLDU

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi.