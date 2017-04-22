Tabela Vergisi Ödemeleri 30 Nisan'a Kadar Yapılabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tabela vergisi olarak da adlandırılan ilan ve reklam vergisi ilk taksit ödemelerinin, veznelerden 28 Nisan Cuma günü mesai saati bitimine kadar, internetten de 30 Nisan Pazar günü saat 00.00'a kadar yapılabileceğini duyurdu.



Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için ilan ve reklam vergisinin ilk taksit ödemelerinin 28 Nisan Cuma günü mesai saati bitimine kadar Hipodrum Caddesi No: 5'te bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının girişindeki Mali Hizmetler veznesine yapılabileceğini, ayrıca anlaşmalı banka şubelerine de yatırabileceğini söyledi. Yetkililer, ödemelerini, internet bankacılığı veya Büyükşehir Belediyesine ait https: //eportal.ankara.bel.tr/online-tahsilat internet adresinden online olarak yapmak isteyen mükelleflerin ise 30 Nisan Pazar günü saat 00.00'e kadar mükellef hesap numarasıyla işlem yapabileceğini belirtti.



Ödemelerin zamanında yapılmasını isteyen yetkililer, yapılacak sıkı denetimlerle, vergisini ödemeyenlerin tespit edileceğini ifade ederek şikayetlerin, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 507 14 94 numaralı telefonuna yapılabileceğini belirtirken ilan ve reklam vergisi kapsamındaki unsurları şöyle sıraladı:



"İş yeri önüne, duvarına, çatısına ve kaldırım üzerine konulan tabelalar, kampanya veya indirim günleri kapsamında iş yeri camlarındaki sticker veya vinil türü yapıştırmalar, bina duvarlarındaki reklam giydirmeleri, ürünlerin tanıtıldığı broşür ve insertler, market ve mağazaların müşteri taşıma araçları üzerindeki reklamlar, iş yerlerinin yüzeyine veya yol boylarına konulan bez, branda türü tanıtım afişleri." - ANKARA