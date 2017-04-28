Suudi Bin Dawood'dan Marmarabirlik'e Yeşil Işık

Suudi Arabistan'ın Bin Dawood marketler zinciri yöneticisi Abdul Khaliq Bin Dawood, Marmarabirlik'i ziyaret ederek, önümüzdeki süreçte iş birliği yapacaklarını söyledi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) gıda sektörüne yönelik alım heyeti programına katılan Bin Dawood Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Marmarabirlik'in Başköy'deki genel müdürlük ve entegre tesislerini ziyaret etti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İbrahim Minareci tarafından karşılanan Bin Dawood ve beraberindeki heyet, entegre tesisleri gezerek, üretim alanlarında incelemelerde bulundu.



Dawood, tüm ürünler ve üretim süreçleri ile yakından ilgilenirken, Marmarabirlik'in ürün ve ambalaj çeşitleri hakkında tek tek bilgi aldı. Özellikle Marmarabirlik'in yeni ambalaj çeşidi olan 20 gramlık küçük ambalajlı ürünler hakkında sorular soran Dawood, soslu yeşil zeytinin tadını çok beğendiğini ifade etti. Marmarabirlik'in kuru sele ürünü hakkında detaylı bilgi alan Dawood, üretim tesislerini ziyaretinin ardından genel müdürlük binasında zeytin tadımı yaptı. Bin Dawood ve heyetine burada Marmarabirlik hakkında sunum yapıldı.



Dawood, Marmarabirlik'e misafirperverliğinden dolayı şükran duyduğunu belirtirken, ürün ve ambalaj çeşitliliğinden dolayı da Başkan Asa'yı tebrik etti. Ürün kataloğunu inceleyen Dawood, "Marmarabirlik ürünlerini beğendik. Marmarabirlik ile çalışmak isteriz. Bize belgeleri ile birlikte tüm ürün çeşitlerinizden gönderin. Sipariş verdiğimizde büyük miktarlarda alım yapmayı planlıyoruz" dedi.



Başkan Asa ise Suudi iş adamını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, son 6 yılda yapılan 60 milyon TL'lik yatırımlarla birlikte Marmarabirlik'in günlük üretim kapasitesinin 90 tonlardan 200 tonlara yükseldiğini kaydetti. Özellikle 20 gramlık ambalajların yeni makine alımlarından sonra üretilmeye başladığını ifade eden Asa, Bin Dawood'un talebi halinde istedikleri ürünü Suudi Arabistan'a gönderebileceklerini söyledi. Asa, ziyaretin sonunda Dawood'a İznik çinisi tabak ve vazo hediye etti. - BURSA