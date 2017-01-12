Suuçtu'da Kış Güzelliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi, karla birlikte büyüleyici güzelliğe büründü.



İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Suuçtu Şelalesi'nin kış güzelliği ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlkbaharda coşkun akan suyu ile yerli ve yabancı turistlere ayrı bir güzellik yaşatan şelale, kışın buzla kaplanan haliyle de büyülüyor. Fay hatlarının kırılması sonucu oluşan ve 38 metre yükseklikte akan şelalenin yer yer buzla kaplı manzarası görenleri hayran bırakıyor. Yapılan çalışmaların ardından yolu tamamen açılan Suuçtu Şelalesi, kış aylarında da fotoğrafçıların akınına uğruyor. - BURSA