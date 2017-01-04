Suşehri'nde Sosyal Market Açıldı

Suşehri Belediye Başkanlığınca ihtiyaç sahibi aileler için "sosyal market" açıldı.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, ilçedeki şehirlerarası otobüs terminalinde belediye tarafından açılan "sosyal market"te incelemelerde bulundu.



Uzunoğlu, market hakkında Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den bilgi aldı. Uzunoğlu, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek marketin açılması dolayısıyla Yüksel ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Yüksel, ihtiyaç sahibi aileler için açılan markette şimdilik sadece giysi bulunduğunu ama ileride gıda maddesi yönünden de hizmet vermek istediklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik noktasında önemli bir açığın kapandığını görmek bizleri memnun ediyor. Yardım severlerimize bu güzel yardımlarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.