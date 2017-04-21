Suşehri'nde Futbol Turnuvası

Suşehri ilçesinde, Türk Eğitim-Sen tarafından futbol turnuvası düzenlendi.



Türk Eğitim-Sen Suşehri Temsilciliği tarafından Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahada gerçekleştirilen turnuvaya eğitim çalışanlarının oluşturduğu futbol takımları katılıyor.



Türk Eğitim Sen Suşehri Temsilcisi Kemal Karakaya, yaptığı açıklamada, eğitim çalışanları arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla böyle bir organizasyon başlattıklarını söyledi.



Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Karakaya, "Eğitim çalışanlarının birlik ve beraberliğini pekiştirmek, motivasyonlarını arttırmak amacıyla, sporun kardeşlik ve bütünleştiricilik yönünü öne çıkaracak bir futbol turnuvası başlattık. Turnuva maçları hafta içi mesai saatleri sonrası oynanmaktadır. Turnuvada birinci gelen takıma kupa verilecektir." diye konuştu.