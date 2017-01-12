Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'e Ziyaret

Suşehri Yardım Seven Kadınlar Derneği Başkanı Fethiye Gürsoy ve Başkan Yardımcısı Yadigar Barış, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.



Yüksel ile görüş alışverişinde bulunan Gürsoy, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığınca onaylanan projeleri hakkında bilgi verdi.



Proje kapsamında, kadınlara yönelik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler düzenleneceğini aktaran Gürsoy, "İnşallah, projeyle ilçede güzel hizmetlere adım atacağız." dedi.



Gürsoy ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Yüksel de "Bu gibi çalışmaların artırılması gerekir. Bu çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırım." ifadesini kullandı.