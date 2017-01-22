Survivor Dün Akşam Reytinglerde Birinci, Özeti İkinci Geldi

21 Ocak tarihinde yeni sezonu yayınlanan 'Survivor 2017' hızlı başladı! Reytinglerde ezici bir üstünlükle birinci olan program ilk sınavını başarıyla geçti.

Survivor Dün Akşam Reytinglerde Birinci, Özeti İkinci Geldi

Dün akşam TV 8 ekranında yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Survivor reytinglerde birinci geldi. Haftalardır birinci sırada yerini koruyan Kalbimdeki Deniz, Survivor'ın özetinin ardında üçüncü sırada yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program Survivor 2017, tüm reyting gruplarında birinci oldu. AB grubunda 25.93 paylaşım oranıyla 10.06 reyting yakalayan program, aynı başarıyı TOTAL grubunda 10.54'lük reytingle yakaladı.

İşte 21 Ocak Cumartesi akşamı reyting sonuçları:

AB Reying Sonuçları

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Acun Ilıcalı, Survivor, 21 Ocak, Ab
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads