Suruç Saldırısının İlk Duruşması 4 Mayıs'ta Hilvan'da Görülecek

ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde geçen yıl DEAŞ'lı canlı bombanın intihar saldırısında 33 kişinin ölümüyle ilgili olarak 1'i tutuklu, 2'si firari olan sanıkların yargılanmasına 4 Mayıs'ta Hilvan İlçesi'nde başlanacak.



Geçen yıl 20 Temmuz'da Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelerek, ilçeye komşu olan Suriye'de, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD denetimindeki Kobani kentinin, yeniden inşası için oyun alanları ve çocuklara oyuncak götüren Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin bulunduğu grup, Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Balı hakkında 104'er kez müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıkların yargılanmasına 4 Mayıs'ta Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Ancak, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersizliği nedeniyle, yargılama Hilvan Adliyesi'nde yapacak. - Şanlıurfa