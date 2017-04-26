Sürü Güderken Çaldığı 'Sipsi' Geçim Kapısı Oldu

RAMAZAN DOĞAN - Dağlık bölgelerde koyun ve keçi güderken çalınan nefesli bir çalgı olan sipsi, uzun yıllar çobanlık yapan 68 yaşındaki Ramazan Mercan'ın geçim kapısı oldu.



Burdur'da, 20 yaşlarında çobanlık yapmaya başlayan Mercan, uzun yıllar kaval çalarak sürüsünü güttü.



Mercan, daha sonra hayvancılıkla ilgili Denizli'de katıldığı bir fuarda özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın şekilde kullanılan sipsiyle tanıştı.



Kaval deneyimi olduğu için sipsiyi de kolayca çalabilen Mercan, sonraki yıllarda sürüsünü otlatırken sipsi kullanmaya devam etti. 35 yıl çobanlık yaptıktan sonra emekli olan Mercan, fuar, panayır ve şenliklere katılıp, sipsi çalıyor ve satışını yapıyor.



Mercan, emekli maaşının yanı sıra sattığı sipsilerden elde ettiği gelirle de geçimini sağlıyor.



Kütahya'da açılan Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'na da katılan Mercan, omuzlarına attığı yöresel şal ve başındaki fötr şapka ile ziyaretçilerden ilgi gördü.



"Yöre yöre geziyorum"



Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'da çobanlık yaptığı sırada önceleri kaval çaldığını daha sonra sipsinin sesinin kendisine daha hoş gelmesi üzerine sipsi çalmaya başladığını söyledi.



Sipsiyi çalmak için herhangi bir eğitim almadığını, kaval çalmayı bildiği için sipsiyi kolayca öğrendiğini anlatan Mercan, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 35 yıl çobanlık yaptıktan sonra emekli oldum. Çalışmaya alışkın olduğum için bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu. Aklıma, çobanlıktan kalan sipsi çalma alışkanlığımı devam ettirmek ve bu aleti tanıtmak geldi. Yöre yöre geziyorum, fuarlarda, panayırlarda, Yörük göç ve şenliklerinde sipsi çalarak tanıtım ve satış yapıyorum. Küçük de olsa masraflarımızı karşılamak üzere kazanç sağlamaya çalışıyorum. Geçen hafta Afyonkarahisar'da tarım fuarındaydım. Şimdi de Kütahya'da açılan tarım fuarına geldim. Gezdiğim her yerde yöre insanımız sipsiye ilgi gösteriyor. Bu da beni memnum ediyor."



Mercan, sipsi çalmanın kendisini rahatlattığına da değinerek, hem sevdiği bir enstrümanı çaldığını hem de geçimine katkı sağladığını dile getirdi.