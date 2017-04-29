Surlardan Sulara' Eyvan ve Halk Oyunları Gösterisi

Diyarbakır'da, "Surlardan sulara" halk oyunları ve eyvan grubu gösterisi gerçekleştirildi.



Merkez Bağlar Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İzmir Karşıyaka HEM iş birliğiyle, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi'nde düzenlenen gösteride, İzmir ve Diyarbakır'a ait halk oyunları ve eyvan grubu gösterisi yapıldı, türküler söylendi.



Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den gelen misafirleri Diyarbakır ile buluşturduklarını söyledi.



Diyarbakır ve İzmir'in kardeşliğini vatandaşlara hatırlatmak istediklerini belirten Toğan, şöyle devam etti:



"İzmir'den gelen misafirlerimiz ve buradaki hemşehrilerimiz iki memleketin güzelliğini birlikte sergilediler. Ege'deki en güzel şehirlerimizden biri İzmir'dir. İzmir de deniz ve körfeziyle meşhurdur. Diyarbakırımız da surlarıyla meşhur bir şehir, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu anlamda bu iki şehrin belirgin özelliklerinden bahsetmek ve kardeşliğini göstermek için 'surlardan sulara' temasını seçtik."



Gösteriyi izleyen vatandaşlar, halk oyunları ve türküler eşliğinde eğlendi.