Suriyeli Öğretmenden Mesaj Var: "Provokasyonlara Dikkat"

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve onlarca STK'nın destek verdiği "Halep'e Yol Açın" yardım kampanyasına gönüllü olarak katılan 30 yıllık tır şoförü Ordulu Yücel Binicioğlu, yardım dağıtımlarını organize eden Suriyeli öğretmenden mesaj getirdi.



Ordu'da 30 yıldır tır şoförlüğü yapan ve kendine ait bir nakliyat şirketi bulunan Yücel Binicioğlu, Halep'te iç savaştan dolayı göç eden ve kamplarda barınan Suriyelilere yönelik başlatılan yardım dağıtımı için gönüllü olarak başvurdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardımları Suriye'ye ulaştırmaya talip oldu. Yücel Binicioğlu, kendisine ait tıra yüklediği yardımları Cilvegözlü Sınır Kapısı'na ulaştırdı.



"Provakasyonlara dikkat"



Burada yardım malzemelerinin tahliye edilmesini ve kamplara dağıtımını koordine etmekle görevli Suriyeli bir öğretmen ile karşılaşan Yücel Binicioğlu, yaptığı sohbeti, Cilvegözlü Sınır Kapısı'nda çektiği görüntüleri, yardım bekleyen Suriyelileri sosyal medyadan paylaştı.



Yücel Binicioğlu, o anları şöyle anlattı:



"Cilvegözü'nde gelen yardımları dağıtımını organize eden Suriyeli bir öğretmenle tanıştık. Öğretmenin anlattıkları çok önemliydi. Suriye'nin hiç bir ülkeye borcu olmayan ve Halep tüccarlarının da dünya ticaretinde büyük rol oynadığını anlattı. İsrail ve ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi uğruna Irak, İran, Mısır, Libya, Afganistan ve en son Suriye'yi karıştırdıklarını ve bu oyunun 30 yıllık olduğunu söyledi. 'Şimdi sıra sizde' dedi. 'Asla ve asla provokasyona gelmeyin' dedi. Rusya ile zor duruma düşürmek için neler yapıldığını anlattı. 'Size de bir şey olursa, artık Müslüman alemi hep açlık ve sefalet içine düşerler ve biz size sığındık, sizi kim kabul eder, kim size bir ekmek verir onu da Allah bilir' dedi" - ORDU